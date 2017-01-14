Suriyeli Milli Oyuncu Hael Al Badri Yahyalıspor'da

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor devre arası 1. transfer döneminde Suriye Premier Lig B Grubu'nda mücadele eden Tishreen (Teshrin) SC takımından 1994 doğumlu Milli forvet oyuncusu Hael Al Badri'yi kadrosuna kattı.



Lübnan'da da futbol oynayan ve daha sonra Suriye Premier Lig takımlarından Tishreen (Teshrin) SC forması giyen Suriyeli Milli futbolcu Hael Al Badri bundan sonra Yahyalıspor forması giyecek. Yeni takımı olan Yahyalıspor ile ilk maçına çıkacak olan Hael Al Badri'nin lisansı çıkartıldı. 1994 doğumlu olan genç oyuncu Hael Al Badri attığı goller ile dikkat çekiyor. Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 15. haftasında Argıncık Stadı'nda oynanacak olan Hacılar Erciyesspor ile Yahyalıspor maçında ilk kez Yeşil-Beyazlı formayı giyecek olan Hael Al Badri'nin performansı merak ediliyor.



Transferde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten genç golcü Hael Al Badri, "Çok şükür, çok teşekkür ederim. Rabbime her zaman ve sonsuza kadar teşekkür ederim. Resmi olarak Türk takımlarından Yahyalıspor Kulübü bugün yapılan kontroller sonrası anlaştım ve sözleşme imzaladım. Her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Öte yandan Yahyalıspor, kurulduğu tarihten itibaren birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken, Suriyeli milli futbolcu ise kulübün ilk yabancı oyuncusu oldu. - KAYSERİ