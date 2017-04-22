Suriye'de Kuşatma Bölgelerindeki Tahliyeler

Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerden tahliyeler için Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında süren görüşmeler sonucunda Şam'dan çıkarılan ailelere acil ihtiyaç paketleri dağıtıldı.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de rejim kuşatması altındaki bölgelerden tahliye edilen mazlumlara yardım eli uzatmaya ve özellikle barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.



Taraflar arasında yapılan anlaşma sonucunda Şam kırsalından otobüslerle çıkılan kafilelerin İdlib merkezine ulaştığını anlatan Yemelek, ailelere acil yardım malzemelerinden oluşan gıda ve giyecek yardımında bulunduklarını dile getirdi.



Yemelek, ailelerin yaşamlarını devam ettirecekleri evlere yerleştirilebilmeleri için çalışmaların da yürütüldüğünü aktardı.