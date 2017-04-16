Sümer Ezgü, 3 Aylık Bebeğiyle Oyunu Kullandı

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da oy kullanacağı okula eşi, 3 aylık bebeği ve kayınvalidesiyle geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan sanatçı, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.



Antalya'da oturan halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, oyunu Kepez Eczacılar Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Gülay Ezgü, bebekleri 3 aylık Yaman ve kayınvalidesi Zuhal Kazek ile okula gelen Ezgü, sandık görevlileriyle tokalaştı. Oy kullanmaya gelenlerden yoğun ilgi gören Ezgü, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.



Sümer Ezgü oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ailece oyumuzu kullandık. Türkiye'yi de bir aile olarak düşünebiliriz. Bir aileyiz biz Türkiye'de, farklı düşüncelerde de olsak. İşte bugün insanlar oy kullandılar, kullanıyorlar. Aile birliğini bozmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bizim için" dedi.



Farklı düşüncelerin bir arada yaşaması gerektiğini sözlerine ekleyen Ezgü, şöyle devam etti:



"Bugünümüz için, çocuklarımız için, ailelerimiz için. Düşünsenize dünyada ne kadar çok farklı düşüncede insan ve gruplar var. Bunların hep ayrıldığını düşünün, hep kavga ettiğini, bölündüğünü, parçalandığını düşünün. Böyle bir hayat olmaz. Marifet artık ayrılmak, parçalanmak, bölünmekte değil, bir bütün olmakta, birleşmekte. İnsanların bir arada olmasında marifet. Onun için ülke birliğimiz, çocuklarımızın mutlu yaşamı, bugünkü yaşamımız için hepimiz demokratik yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Ama bu aile birliği her ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın korumak zorundayız."



- Antalya