Suluova Sydv Faaliyetleri

Suluova Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Hayatı Taşdan, geçen yıl ilçe genelinde 4 bin ihtiyaç sahibi aileye ayni ve nakdi yardımlarda bulunduklarını söyledi.



İhtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek gereksinimlerini yerinde tespit ettiklerini aktaran Kaymakam Taşdan, "Gerçek ihtiyaç sahibi insanlarımızın yerinde tespit edilerek devletimizin imkanlarının ve desteklerinin zamanında ve etkili bir şekilde ulaşması için özverili şekilde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.



SYDV'nin 2016 yılı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Taşdan, "SYDV tarafından 2016 yılında bin 600 kişiye toplamda 425 bin lira nakit para yardımı, 340 kişiye 68 bin 600 lira ramazan yardımı, 404 kişiye 80 bin 800 lira kurban yardımı, 59 kişiye 29 bin 699 lira eğitim yardımı, 12 kişiye 19 bin 651 lira sağlık yardımı yapılmıştır. Bunların yanı sıra ayrıca çeşitli proje çalışmaları yürütmekteyiz, ayrıca bin 583 kişiye de toplamda 2 bin 374 ton kömür yardımı yapıldı." diye konuştu.