Şule Berna Kontaş Viyolonsel Resitali, 14 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde...



Şule Berna Kontaş, müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda fark edilince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girerek başarı ile kazandı ve 10 yaşında Prof.Sevil Gökdağ'ın öğrencisi olarak viyolonsel eğitimine başladı. Daha sonra 2014 yılında Bulgaristan'ın Dobrich kentinde düzenlenen 18.Uluslararası Genç Müzisyenler Viyolonsel Yarışması'nda birinci, 2015 yılında Sofya'da 11. Uluslararası Genç Virtüözler Viyolonsel Yarışması'nda üçüncü ve Yunanistan E-Muse Online Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Ayrıca Türkiye ve Bulgaristan'da Prof. Erkki Lahesmaa (Finlandiya), Prof. Romain Garioud (Fransa) ve Çağ Erçağ'ın ustalık sınıflarına aktif olarak katıldı. Çeşitli yerlerde yapılan sınıf konserlerinde ve kongrelerde konserler verdi. Halen lise dördüncü sınıfta Prof. Sevil Gökdağ ile eğitimine devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Şule Berna Kontaş Viyolonsel Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır