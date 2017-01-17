Eskişehir Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı.



Odunpazarı Kılıçarslan İlkokulu'nun toplantı salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirilen genel kurul seçimlerine tek liste olarak katılan mevcut yönetim güven tazeledi. Toplantı sonrası bir konuşma yapan Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İbrahim Balcı, "Sücaaddin Veli Külliyesinin restorasyonu ve anma etkinliklerinin uluslararası düzeyde yapılmasında çok büyük katkıları bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Nabi Avcı'ya, Eskişehir Valiliğine, Türk Dünyası Vakfı'na ve Seyitgazi Belediyesine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde aynı şevkle yolumuza devam edeceğiz" diye belirtti.



Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği yönetimi; İbrahim Balcı başkanlığında, Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı, Hasan Ali Uzun, Cüneyt Koyun, Süleyman Mutlu Büyükaşçı, Ahmet Balcı ve Hasan Ali Sağın isimlerinden oluştu. - ESKİŞEHİR