Steamwın Workshop & Vr Lab Bahçeşehir University

STEAM alanında çalışan kişiler, girişimciler, öğretim görevlileri, teknokentte çalışan kadınlar, üniversite ve lise öğrencilerini buluşturan STEAMWIN şirket gezileri sektörleri ve şirketleri tanıtmaya devam ediyor.



STEAMWIN öğrencileri Türkiye'nin ilk Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nı ziyarete gidiyor! Sanal Gerçeklik workshop'ı ile VR Teknolojisini keşfedecek!



STEAMWIN Hakkında: STEAMWIN, (Science, Technology, Engineering, Art & Math) akademisyenlere, bilgi iletişim teknolojileri profesyonellerine ve STEAM öğrencilerine ilham veren network kurmalarını sağlayan bir TurkishWIN & BinYaprak projesidir.STEAMWIN Konferanslarında rol modellerin anlatımıyla "O yaparsa ben de yaparım" dedirten teknik kariyerlerinde başarıya ulaşmış, ilham veren konuşmacılar hikayelerini STEAM derecesinde eğitim gören, bu alanda çalışan kişilere ilham veriyorlar. STEAMWIN hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilir, etkinliklerimize ait fotoğrafları buradan görebilirsiniz.



STEAMWIN Canlı yayınlarını takipte kalmak için sizi BinYaprak Facebook kanalına bekliyoruz. Geçmiş canlı yayın videolarını da buradan izleyebilirsiniz.



Gelecek etkinlikler ile ilgili takipte kalmak için BinYaprak STEAMWIN grubunu ziyaret edebilirsiniz. Siz de gruba üye olun, STEAM alanıyla ilgili sorularını sorun, paylaşımlarını yapın ve sektörden daha fazla kişiyle bir araya gelin!



Bu etkinliğe ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi'ne, bize tanıtım desteği veren TUBISAD, TUSIAD ve Türkiye Bilişim Vakfı ve TTGV'ye teşekkür ederiz.



Proje destekçilerimiz olan Arçelik, Ford Otosan, Intertechve Kale Grubu'na ise desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü



Mekan Adresi : Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok.



Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 13: 00: 00



Kategori : STEAMWIN Workshop & VR Lab Bahçeşehir University



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır