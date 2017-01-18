Stancu Sağlık Kontrolünden Geçti, İmza Yarın

BURSASPOR'un Gençlerbirliği takımından transfer ettiği Bogdan Stancu, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Bogdan Stancu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



Stancu, yarın Özlüce tesislerinde resmi imzayı atacak.



- Bursa