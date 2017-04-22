Sporcuları Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.



Seydişehir-Antalya çevre yolunda Ramazan Ayyürük idaresindeki 08 AP 575 plakalı minibüs, Dumlupınar kavşağında Ferhat Gürgeç'in kullandığı 42 DSC 71 otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Zaza Varididze, Muhammed Almacı (14), Resul Taş, (14) Tahsin Öztürk, (14) Furkan Dalkılıç, (15) Kadem (14) ve Yasin Öztürk (15), Görkem Atasert (14), Kürşat Demir (15), Talha Ümeyir Ateş (15), Serhat Kın (14) ve Burak Kaya (15) yaralandı.



Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Almacı ve Atasert'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Minibüstekilerin, Antalya'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan memleketleri Artvin'e döndükleri öğrenildi.