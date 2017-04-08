Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi’nin 27. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Notlar (İlk yarı)
2. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topa ceza sahası dışında gelişine vuran Olcay Şahan'ın şutu kaleci Fabri'de kaldı.
4. dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan geliştirdiği atakta Adriano'nun korner çizgisi üzerinde ceza sahası içine kestiği topa gelişine vuran Cenk Tosun, kaleci Onur'un solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada sol taraftan gelişen atakta Babel topla birlikte ceza sahası içine girdi. Penaltı noktası üzerinde bulunan Talisca'ya çıkarmak istediği topa ise son anda araya giren Durica, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
18. dakikada Oğuzhan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşu kaleci Onur'da kaldı.
25. dakikada Yusuf pasında ceza sahası yayı üzerinde topu önüne alan Okay Yokuşlu düzgün bir vuruşla kaleci Fabri'nin sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1
41. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içine gönderdiği topa Rodallega'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Cem Satman xxx, Kerem Ersoy xxx
Trabzonspor: Onur x, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Okay xx, Onazi xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx, Castillo x, Rodallega x
Yedekler: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Bero, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Fabri x, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba Hutchinson xx, Oğuzhan x, Quaresma x (Aboubakar dk. 34 x), Talisca x, Babel xx, Cenk xx
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Tolgay Arslan, Necip, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cenk Tosun (dk. 4) (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (dk. 25) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Cenk Tosun (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - TRABZON