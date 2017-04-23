Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta son 2 haftaya düşme riskiyle giren Bucaspor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 3-2 mağlup ederek kümede kaldı.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya düşme riskiyle giren Bucaspor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup ederek kümede kaldı.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Şeref Taştan xx, Baki Yiğit xx, Abdullah Sarı xx
Bucaspor: Hüseyin xx, Murat xx, Emre Toraman xxx, Veli xxx, Uğurcan xxx, Şenol xx, Barış x (Alpay dk. 46 xx), Emre Özkan xx, Onur Alkan xx, Erkan xx (İbrahim dk. 84 ?), İlyas xxx (Civar dk. 75 x)
Zonguldak Kömürspor: Ferdi x, Berkan x (Furkan dk. 81 ?), Hüseyin xx, Erdinç x (Serkan dk. 58 x), Ali xx, Ercan xx, Sinan xx, Turan x (İbrahim dk. 57 x), Selçuk xx, Mert xx, Cömert xx
Goller: Murat (dk. 20 k.k.), Cömert (dk. 36) (Zonguldak Kömürspor), Uğurcan (dk. 31), İlyas (dk. 48), Veli (dk. 64) (Bucaspor)
Sarı kartlar: Mert (Zonguldak Kömürspor), Murat (Bucaspor) - İZMİR