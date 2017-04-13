SPK Lisanslarında Elektronik Sınav Dönemi
SPK, bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacak.
SPK, bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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