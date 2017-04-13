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SPK Lisanslarında Elektronik Sınav Dönemi
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SPK Lisanslarında Elektronik Sınav Dönemi

SPK, bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacak.

SPK Lisanslarında Elektronik Sınav Dönemi

SPK, bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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