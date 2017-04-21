SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracına onay verdi.



SPK haftalık bültenine göre, Atlas Menkul Kıymetler 10 milyon liralık bedelli, Anadolu Isuzu ise 58 milyon 580 bin 293,46 liralık bedelsiz sermaye arttırımı için kurula başvuruda bulundu.



Kurul bu dönemde ING Bank'ın 3 milyar liralık, Palgaz Doğalgaz Dağıtım'ın 120 milyon liralık, Orfin Finansman'ın 1 milyar 150 milyon liralık, Atılım Faktoring'in 40 milyon liralık, Finansbank'ın da 2 milyar dolarlık borçlanma aracı ile Set Varlık Kiralama'nın 900 bin liralık kira sertifikası ihracı başvurusunu aldı.



Bültene göre SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin 19 Haziran 2017 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti vermesine izin verdi. Konuya ilişkin Kurul tarafından onaylanan ayrıntılı uygulama esasları ve geçiş takviminin, Takasbank tarafından ayrıca duyurulacağı kaydedildi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin (Şirket) 30 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında 2008 ve 2009 hesap dönemlerine ait karların dağıtılmaması yönünde alınan kararın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; alınan söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu, pay sahiplerinin ilgili karara karşı butlan davası açabilecekleri, söz konusu karların dağıtılmamasından ötürü zarara uğrayan eski pay sahiplerinin yasal koşullar oluştuğu takdirde hukuki sorumluluk için gerekli yollara başvurma haklarının bulunduğu, mevcut pay sahiplerinin ise söz konusu karların dağıtılmasını istemeye yetkileri olduğu hususlarında şirketin eski ve mevcut pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verildi.



SPK, İş Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı'nın 63 milyon 750 bin liralık, Enka İnşaat'ın ise 400 milyon liralık bedelsiz sermaye arttırımına onay verirken, Birko Birleşik Koyunlulular

Mensucat'ın 60 milyon liralık, Söktaş Tekstil'in ise 8,5 milyon liralık bedelli sermaye arttırımını onayladı.



Bültende, Ünlü Menkul Değerler'in 100 milyon liralık, Koton'un 450 milyon liralık, Yapı Kredi Finansal

Kiralama'nın 2,5 milyar liralık, Bossa'nın 50 milyon liralık, Şeker Finansal Kiralama'nın 150 milyon liralık, Aktif Yatırım Bankası'nın 600 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası'nın 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ile Vakıf Varlık Kiralama'nın 2 milyar liralık, KT Sukuk Varlık

Kiralama'nın da 200 milyon liralık kira sertifikası ihracına onay verdiği kaydedildi.



Kurul ayrıca, haklarında yapılan inceleme sonucunda Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler'e 26 bin 49 liralık, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'ye 49 bin 344 liralık, Ansa Yatırım Holding AŞ'ye ise 260 bin 490 liralık idari para

cezalarının uygulanmasına karar verdi.



Öte yandan bültende, kurulun, haklarında izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen 4 kişi hakkında suç duyurularında bulunacağı da yer aldı.