Sp'li İkizler Evde Karne Heyecanı Yaşadı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Serebral Palsili (SP) ikiz kız kardeşler, evlerinde karne heyecanı yaşadı.



Girne Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Özer ailesinin ikiz çocukları 12 yaşındaki Eda ve Seda Özer, hastalıkları nedeniyle okula gidemeyince eğitimlerini evde sürdürmek zorunda kaldı.



Ailenin, çocuklarının rahatsızlıklarından dolayı örgün eğitime katılamayacağını Kahta Şehit Mehmet Özbek okuluna bildirmesi üzerine okul tarafından görevlendirilen öğretmenler Selma Sandal ve Özlem Topçupatlar, ikizlere evde eğitim verdi.



Okula geç başladıkları için 2. sınıf eğitimi alan kardeşler, kısa sürede büyük başarı göstererek istenilen seviyeye geldi. Engelli ikizler, başarılarının ardından şimdi de evlerinde karne sevinci yaşadı.



Baba Osman Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının yaşıtları gibi okula gidemedikleri için başta çok üzüldüklerini söyledi.



Evde eğitim olanağını duyduktan sonra ikizleri için de başvuru yaptıklarını aktaran Özer, çocuklarının eğitimden geri kalmamasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



Anne Miyase Özer de eşinin bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalıştığını belirterek, yürüme güçlüğü çeken ikizleri için akülü tekerlekli sandalyelere ihtiyaçları olduğunu kaydetti.



İkizlerin öğretmenlerinden Selma Sandal, öğrencilerinin çok kısa sürede büyük başarı gösterdiklerini söyledi.



İkizlere eğitim vermenin manevi mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sandal, ikizlerden hayata tutunma ve mutlu olmaya dair çok şey öğrendiğini vurguladı.



Okul Müdürü Mehmet Özen ise eğitimin asla ihmale gelmeyeceğini belirterek, evde eğitim alan ikizleri zaman zaman ziyaret ettiklerini ve onların başarısı için tüm olanakları sağladıklarını belirtti.



Karnelerini vermek için ikiz kardeşleri ziyaret eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise başarılı bir eğitim dönemini geride bırakan ikizleri ve öğretmenlerini tebrik etti.



İkiz kardeşlerin karnelerini vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tünçmen, "Rahatsızlığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencilerimize fedakar öğretmenlerimizin desteği ile eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz çok güzel başarı elde etmiş. Onları ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Kahta ilçemizde bu öğrencilerimizle beraber 12 öğrencimiz evde eğitim hizmeti ile eğitimlerine devam etmektedir. Eğitim için hiçbir engel tanımıyoruz." diye konuştu.



Tünçmen, ziyaretinde öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.