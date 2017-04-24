Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Azerbaycan'da Ele Alındı

- Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları Azerbaycan'da ele alındı



BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Ermeni Soykırımı, gerçek tarih veya tarihin yalanı" isimli uluslararası konferansta, asılsız Ermeni Soykırımı iddiaları bilimsel veriler ve tarihi gerçekler ışığında değerlendirildi.

Azerbaycan Esir ve Kayıp Vatandaşlarla İlgili Devlet Komisyonu ve Türkiye'den Talat Paşa Komitesi'nin düzenlediği "Ermeni Soykırımı, gerçek tarih veya tarihin yalanı" isimli konferans Bakü'de yapıldı. Çeşitli devlet kurumlarının temsilcileri, milletvekilleri, yabancı konukların katıldığı konferansta asılsız Ermeni Soykırımı iddiaları bilimsel veriler ve tarihi gerçekler ışığında değerlendirildi, 20'inci yüzyılda Ermenilerin Türk ve Müslüman halka karşı gerçekleştirdiği katliamlar ortaya kondu.

10 yıl sonra yeniden Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Talat Paşa Komitesi Başkanı Emekli Tümgeneral Ali Erdinç, "Talat Paşa Komitesi Türkiye'de yaklaşık 11 yıldır faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Amaç ve hedefi, ulu önder ebedi baş komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde Türk milletine ve Türk dünyasına Ermeni sahtekarlar tarafından vurulmaya çalışılan, leke sürülmeye çalışılan yalanları ortaya çıkarmak, onlarla mücadele etmek, Türkiye ve Azerbaycan'ın ülke bütünlüğü, ulusal refahı ve buna bağlı olarak gelişmesine engel olacak bu tür yalanlarla hiç çekinmeden, korkmadan, hiç bir yerden yardım almadan mücadele etmektir. Değerli Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türkiye'ye davet ettik. Birlikte bir güç platformu oluşturmak için ortak bir karar aldık. Bu çekirdeği Türkiye ve Azerbaycan'ın oluşturduğu bir sivil toplum hareketidir. Bu hareket zaman içerisinde aynı kadere maruz kalmış olan Özbekistan'ın da dahil olmasıyla giderek daha da büyüyecektir" dedi.

Ermenilerin dünyanın birçok yerinde katliam yaptığını vurgulayan Ali Erdinç, "Bu Ermeni sahtekarlar, çeteler sadece Türkiye'de Azerbaycan'da katliam yapmadı. Fergana'da, Kokand'da da yaptılar. Daha kim bilir nerelerde yaptılar. Biz çalışacağız, bunları tespit edeceğiz, ortaya çıkaracağız, bütün dünyaya bunları anlatacağız. Hedefimiz bir sivil toplum hareketi olarak haklı davamızı bütün dünyaya anlata bilmektir. Aslında 24 Nisan'da kimse kimseyi katletmedi. Ermeniler, Türkleri katletti. 24 Nisan'da Van'da, 2 günde 25 bin insan katledildi. 31 Mart 1918'de aynı şekilde Bakü'de 30 bin insan katledildi. Hedefimiz 24 Nisan'da Ermeni yalanları değil, gerçek yapılan katliamları ortaya koymaktır. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bu konuda önce biz kendi toplumlarımızı daha sonra bütün dünyayı bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nin üyesi, milletvekili İsa Habibbeyli, "Ne yazık ki 24 Nisan Ermenilerin soykırım günü gibi biliniyor. Ermenilerin bu yalan siyasetine, sahte, uydurma soykırım siyasetine hala dünyada inanlar var ve onlara taraf çıkanlar var. Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da bu sahte soykırımı yalanlayan bir çok belge var. Bütün bunlara bakmayarak, Ermenistan kendinin sahte soykırım siyasetini devam ettiriyor ve dünya kamuoyunu aldatmaya inatla devam ediyor" ifadelerini kullandı.