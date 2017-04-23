"Soundpainting, çok disiplinli eş zamanlı kompozisyon işaret dilidir. Soundpainting, New York'lu besteci Walter Thompson tarafından yapılandırılmış doğaçlama ortamında çalışan müzisyenler, dansçılar, aktörler, şairler ve görsel sanatçılar için yaratılmıştır. Günümüzde (2016 yılında) dil, 1500'den fazla jestten oluşmaktadır. Bestenin oluşturulması, her bir işaret hareketi setinden oluşan parametreler yoluyla gerçekleştirilmektedir.



Soundpainting dili, Soundpainting yapmak isteyen icracılar için alanlarında özgür olabilecekleri ve doğaçlama yapabilecekleri, nadir çalışma alanlarından ve eğitimlerden birisidir. İcracının düzeyi ne olursa olsun bilgi ve becerisi kadar doğaçlama yapar ve bu dil sayesinde doğaçlama yeteneğini geliştirme fırsatı bulur. Ceren Oran ile gerçekleştirilecek atölyede, katılımcılarla 2 gün 4'er saat olmak üzere toplam 8 saat çalışma yapılacaktır. Bu süre içinde 1. seviye işaretler, işaretlerin müzik ve tiyatro disiplinindeki cevapları ve bu işaretleri bir kompozisyon yaratabilmek için nasıl kombine edecekleri öğrenilecektir. Herhangi bir çalgıyı, herhangi bir düzeyde çalabilen kişiler ve aktörler ve hikaye anlatıcıları atölyeye katılabilirler. Atölye Ücreti: 100 tl



Kontenjan: 15 kişi



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 24.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00



Kategori : Soundpainting



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır