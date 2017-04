Sosyal Medyada Hızla Yayılan 'Evet Oyu' Görüntüsü Çok Tartışıldı

Tarihi referandum da sandıkların kapanmasına saatler kala Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağı Koçlu mahallesindeki sandıklarda çekildiği iddia edilen bu görüntüler günün en çok tartışılan konularından oldu. Cep telefonuyla kayda alınan videoda, sandık görevlisi olduğu iddia edilen kişi ya da kişilerin tercih pusulalarına çok sayıda evet oyu verdiği görülüyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli referandum unda milyonlarda vatandaş 'evet' ya da 'hayır' diyerek kendi geleceğini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Ancak sandık güvenliği her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok endişe edilen konuların başında geliyor. Şanlıurfa'da kaydedildiği öne sürülen çarpıcı görüntülerde, sandık görevlisi olduğu sanılan kişi ya da kişiler önlerinde bulunan, üzerlerinde 'evet-hayır' yazılı tercih pusulalarına "oh... oh..." diyerek 'evet oyu' veriyor.Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kaynaklar ise, sandık görevlilerinin tutanak tutulmasına izin vermediklerini belirtiyor.