Sony Alpha (Ürün Tanıtımı, Manzara ve Sokak Fotoğrafçılığı)

Fotoğrafçılık Kulübü tarafından İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Sony Alpha (Ürün Tanıtımı, Manzara ve Sokak Fotoğrafçılığı)

Fotoğrafçılık Kulübü tarafından İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 28.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Sony Alpha (Ürün Tanıtımı, Manzara ve Sokak Fotoğrafçılığı)

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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