Sony Alpha (Ürün Tanıtımı, Manzara ve Sokak Fotoğrafçılığı)
Fotoğrafçılık Kulübü tarafından İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Fotoğrafçılık Kulübü tarafından İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 28.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Sony Alpha (Ürün Tanıtımı, Manzara ve Sokak Fotoğrafçılığı)
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io