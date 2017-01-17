Caz vokalisti Deniz Taşar ve bas gitarist Şentürk, Songs From A Breeze projeleriyle 17 Ocak'ta Salon İKSV'de sizlerle...



"Bir prova stüdyosunda tanıştıkları günden beri beraber müzik yapıyorlar. Yer aldıkları farklı projelerden ve hikayelerinden esinlenerek ürettikleri özgün müziklerini, birlikte geçirdikleri altıncı senelerinde bir albüm olan "Chapter One" ile taçlandırıyorlar. Şimdilik bu taze projenin profesyonel döneminin sadece bir başlangıcı olan bu bir nevi "tanışma"ya sizleri de bekliyorlar.



Bas ve vokalin kudreti, minimal ve samimi bir tavırla birleşiyor."



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