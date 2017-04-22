Son Gülen Borussia Dortmund

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti

Son Gülen Borussia Dortmund

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Mönchengladbach'a konuk oldu.

10. dakikada Reus'un penaltı golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, 43. dakikada Stindl ve 48. dakikada Schmelzer'in kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenik duruma düştü.

Ancak sarı-siyahlılar, 59. dakikada Aubameyang ve 87. dakikada Guerreiro'nun golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Dortmund puanını 56'ya yükseltti. 10. sıradaki Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı.

TOPLU SONUÇLAR Bayern Münih: 2 - Mainz: 2 Eintracht Frankfurt: 3 - Augsburg: 1

Hamburg: 1 - Darmstadt 98: 2 Hertha Berlin: 1 - Wolfsburg: 0 Ingolstadt: 2 - Werder Bremen: 4


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