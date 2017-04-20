Son Feci Bisiklet
Son Feci Bisiklet, 20 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de.
Son Feci Bisiklet, 20 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de...
Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.
Kendi şehrinde, her zamanki mekanında çift konser ile gerçekleşecek bu özel performansların biletleri satışta.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : IF Performance Hall Ataşehir
Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Son Feci Bisiklet
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io