Son Feci Bisiklet, 20 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de...



Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.



Kendi şehrinde, her zamanki mekanında çift konser ile gerçekleşecek bu özel performansların biletleri satışta.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Son Feci Bisiklet



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır