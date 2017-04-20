Son Feci Bisiklet

Son Feci Bisiklet, 20 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de.

Son Feci Bisiklet

Son Feci Bisiklet, 20 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de...

Arda Kemirgent (Vokal, Gitar) Can Sürmen (Davul), Erkin Sağsen (Gitar) ve Ozan Özgül'den (Bas Gitar) oluşan grup, yaz ve sonbahar sezonunda ara verdikleri konserlerine Ocak 2017'de yeni bir turne ile devam ediyorlar.

Kendi şehrinde, her zamanki mekanında çift konser ile gerçekleşecek bu özel performansların biletleri satışta.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : IF Performance Hall Ataşehir

Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Son Feci Bisiklet

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io