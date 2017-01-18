İngiltere'de 3. sınıf bir tiyatro… Oyunun başlamasına son altı saat... Ancak hiçbir şey olması gerektiği gibi değil!
Bütün oyun, bir oyunun içinde geçmektedir. Tiyatro oyuncuları arasındaki çatışmalar yönetmeni çıldırtmaktadır. Kadın oyuncuların kıskançlıkları, birbirlerini çekememeleri; ekibin tek okul mezunu olan yıldız oyuncusunun kaprisleri ve yılların oyuncusu Stanley'nin alkol sorunu nedeniyle karakter bölünmesine uğraması oyunun çıkmasını zorlaştırmaktadır. Bütün aksiliklere rağmen oyunu seyirciyle buluşturmak isteyen yönetmen Brandon, ne kadar çırpınırsa çırpınsın; oyunun başlamasına son altı saat kalmıştır.
YAZAN ve YÖNETEN: Onur Atacan
REJİ ASİSTANI: Ece Uyar
OYUNCULAR
Ali Yurtsever
Sezer Türkan
Ece Uyar
Beste Alp
İlayda Deniz Memiş
Berk Sunar
İbrahim Türksever
Burak Şeker
Gökçen Ekin
Berkay Habib
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Son Altı Saat
İngiltere'de 3. sınıf bir tiyatro... Oyunun başlamasına son altı saat... Ancak hiçbir şey olması gerektiği gibi değil!Bütün oyun, bir oyunun içinde geçmektedir.
İngiltere'de 3. sınıf bir tiyatro… Oyunun başlamasına son altı saat... Ancak hiçbir şey olması gerektiği gibi değil!