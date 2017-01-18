Son Altı Saat

İngiltere'de 3. sınıf bir tiyatro... Oyunun başlamasına son altı saat... Ancak hiçbir şey olması gerektiği gibi değil!Bütün oyun, bir oyunun içinde geçmektedir.

Son Altı Saat

İngiltere'de 3. sınıf bir tiyatro… Oyunun başlamasına son altı saat... Ancak hiçbir şey olması gerektiği gibi değil!

Bütün oyun, bir oyunun içinde geçmektedir. Tiyatro oyuncuları arasındaki çatışmalar yönetmeni çıldırtmaktadır. Kadın oyuncuların kıskançlıkları, birbirlerini çekememeleri; ekibin tek okul mezunu olan yıldız oyuncusunun kaprisleri ve yılların oyuncusu Stanley'nin alkol sorunu nedeniyle karakter bölünmesine uğraması oyunun çıkmasını zorlaştırmaktadır. Bütün aksiliklere rağmen oyunu seyirciyle buluşturmak isteyen yönetmen Brandon, ne kadar çırpınırsa çırpınsın; oyunun başlamasına son altı saat kalmıştır.

YAZAN ve YÖNETEN: Onur Atacan

REJİ ASİSTANI: Ece Uyar

OYUNCULAR

Ali Yurtsever

Sezer Türkan

Ece Uyar

Beste Alp

İlayda Deniz Memiş

Berk Sunar

İbrahim Türksever

Burak Şeker

Gökçen Ekin

Berkay Habib

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Kaynak: Etkinlik.io

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