İngiltere'de 3. sınıf bir tiyatro… Oyunun başlamasına son altı saat... Ancak hiçbir şey olması gerektiği gibi değil!



Bütün oyun, bir oyunun içinde geçmektedir. Tiyatro oyuncuları arasındaki çatışmalar yönetmeni çıldırtmaktadır. Kadın oyuncuların kıskançlıkları, birbirlerini çekememeleri; ekibin tek okul mezunu olan yıldız oyuncusunun kaprisleri ve yılların oyuncusu Stanley'nin alkol sorunu nedeniyle karakter bölünmesine uğraması oyunun çıkmasını zorlaştırmaktadır. Bütün aksiliklere rağmen oyunu seyirciyle buluşturmak isteyen yönetmen Brandon, ne kadar çırpınırsa çırpınsın; oyunun başlamasına son altı saat kalmıştır.



YAZAN ve YÖNETEN: Onur Atacan



REJİ ASİSTANI: Ece Uyar



OYUNCULAR



Ali Yurtsever



Sezer Türkan



Ece Uyar



Beste Alp



İlayda Deniz Memiş



Berk Sunar



İbrahim Türksever



Burak Şeker



Gökçen Ekin



Berkay Habib



7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.