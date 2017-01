Söküklerini Dikerek Başladığı Meslekte 60 Yıl

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Halis Uyar, annesini kaybettiği için çocuk yaşlarda kendi söküklerini dikerek başladığı terzilik mesleğini 60 yıldır sürdürüyor.



Henüz 5 yaşında annesini kaybeden Uyar, ilkokula gittiği yıllarda kendi giysilerinin söküklerini dikmeye başladı ve terzilik mesleğine merak saldı. Annesini kaybettikten sonra babası ve ablalarıyla yaşamını sürdüren Uyar, 15 yaşında ailesiyle yaşadıkları köyden ilçe merkezine taşındı ve bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe başladı.



Hazır giyim sektörünün büyümesiyle sayıları giderek azalan terzilerden Uyar, 15 metrekarelik iş yerinde tüm zorluklara rağmen mesleğini devam ettiriyor. Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini 60 yıldır hiç bıkmadan, severek yaptığını bildirdi.



Uyar, bir insanın mesleğinde başarılı olması için ilk önce işini sevmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"15 yaşında bu mesleğe ustamın yanında çırak olarak başladım, 2 yıl içinde pantolon dikmeyi öğrendim ve ustama ortak oldum. Bu mesleği bırakmayı hiç düşünmedim, çünkü sanatımı seviyorum, aşığım mesleğime. Yaşlandık ama yine de sürdürüyoruz. Evde boş oturmaktansa, buraya gelip vatandaşa azda olsa hizmet vermek beni mutlu ediyor. Emekli arkadaşlara hep tavsiye ederim 'evde vakit geçmez, kahvehanede vaktinizi heba etmeyin. Bir iş tutun zaman geçirin ve topluma faydalı olun' diye."



-"Müşterilerimi hiç aldatmadım ve kazanan ben oldum"



Terzilerin dükkanlarını bir bir kapattığını, çalışanların ise tekstil ve konfeksiyon fabrikalarında iş bulduğunu aktaran Uyar, şu ifadeleri kullandı:



"Sabah namazına kalkıyorum, kahvaltımı yaptıktan sonra geliyorum dükkanımı açıyorum. Akşam da ne kazandıysam Allah bereket versin diyor dükkanımı kapatıp gidiyorum. 2 çocuğumu da bu meslekten helal para kazanarak, okuttum ve büyüttüm. Meslek hayatım boyunca müşterilerimi hiç aldatmadım ve kazanan ben oldum. Şimdi ki gençler işine sevdiği için yapmıyor, sadece para kazanmak için yapıyor. Az çalışalım, çok para kazanalım derdindeler. Önemli olan mesleğini sevmek, mesleğini seversen parada kazanırsın."



"Konfeksiyonlarla mücadele edemeyiz"



Seri üretim yapan fabrikalarla rekabet edemediklerine işaret eden Uyar, şu görüşlere yer verdi:



"Ben genellikle pantolon dikiyorum. Fabrikasyon mallarla bizim diktiğimiz pantolonlar arasında dağlar kadar fark var. Ben bir pantolonu 1 günde tek başıma dikiyorum, ama fabrikada bir pantolonu 10 kişi birden dikiyor ve 1 günde binlerce pantolon dikiliyor. Konfeksiyonlarla mücadele edemeyiz. Biz ölçü alarak dikiyoruz ve sağlam malzemeden, sıkı dikişlerle dikiyoruz. Fabrikada seyrek dikişlerle seri üretim yapılıyor ve kısa zamanda yırtılıyor o pantolonlar. Ben diktiğim pantolona her zaman kefilim, bir şey olursa müşterim hemen gelir yanıma."



Halis Uyar'ın 30 yıllık müşterisi Ahmet Comba ise çalışma azmini her zaman takdir ettiklerini belirterek, "Halis usta her zaman güler yüzlü davranır. Bize hep güzel hizmet eder, paran var mı? yok mu? diye hiç sormaz. İşini görürsün sonra gelir paranı verirsin. Ustalığı da çok iyidir hep takdir ederiz." dedi.