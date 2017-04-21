Söke'de Sazlı Öğrencilerinin Yılsonu Resim Sergisi Beğenildi

Söke'ye bağlı Sazlı mahallesinin başarılı okulu Hilmi Fırat Ortaokulu öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.



Okul öğrencilerinin görsel sanatlar öğretmeni Dilek Serin nezaretinde yıl boyunca ürettikleri resimlerinin yer aldığı sergi beğeni topladı. Okul salonunda yer alan serginin açılış törenine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, Sazlı Mahalle Muhtarı Çetin Yolcuoğlu, Okul Müdürü Murat Can başta olmak üzere okul öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran toplumların gelişmesinde sanatın çok önemli olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı eğitimci Dilek Serin ve öğrencilerini kutladı. - AYDIN