Soğuk Havada Buzlu Suya Girdiler

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ortodoks Hristiyanlar, "günahlarından arınmak için" soğuk havada buzlu suya girdi.



Ortodoks Hristiyanlar tarafından, Hazreti İsa'nın vaftiz edildiğine inanılan 18 Ocak gecesi suya girme törenleri, ülkede kış mevsimi yaşandığı için oldukça soğuk havada gerçekleştiriliyor. Gece başlayıp sabaha kadar devam eden törenlerde renkli görüntüler ortaya çıkıyor.



Tören, din adamlarının dua ettikten sonra suyu kutsamasıyla başladı. Moskovalılar, suyun kutsanması töreninin ardından sırayla buzlu suya girdi. Günahlarından arınacakları inancıyla suya girenler, kurallar gereği 3 kere suya batıp çıktı. Suya girilen yerlerde, özel kıyafetli dalgıçlar da hazır bulundu.



Moskova Belediyesi'nin verilerine göre, 2 gün sürecek törene, 60'ın üzerinde özel alanda yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.