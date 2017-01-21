Sobadan Zehirlenerek Öldü

ESKİŞEHİR'de yalnız yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Yeniyakalı, evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Şair Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı kiralık evde oturan İbrahim Yeniyakalı'yı yakınları evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yeniyakalı'nın ölmüş olduğunu belirledi. Kömür sobasından sızan kabonmonoksit gazından zehirlendiği bildirilen Yeniyakalı'nın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Eskişehir