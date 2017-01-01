Siyer Vakfı Dergileri, Yayın Hayatına Başladı

Siyer Vakfı tarafından hazırlanan 3 farklı siyer dergisi yayın hayatına başladı.



Akademik içerikli Siyer Araştırmaları Dergisi, aktüel içerikli Siyer Dergisi ve Siyer Çocuk Dergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.



Siyer Vakfı kurucusu araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, Müslümanların örnek insanlar olması gerektiğini söyledi.



Yıldırım, sahabelerin Nebevi şuur ile hareket ettiğine vurgu yaparak, düşünce dünyası Müslümanca olmadığı için, Müslümanlığın konuşulduğu kadar uygulanmadığını dile getirdi.



Bir Müslümanın öncelikle takva sahibi olması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Ortalık yanıyorken 'ortalık yanıyor' diye haykırmanın bir anlamı yok. Bir kova su alarak, yangını söndürmek gerekir. Bize, 'Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikin' diyen bir Peygamber var. Efendimiz aynı zamanda, 'Kıyamet koptuğunda elinizde bir fidan olsun' diyor. Böyle bir hakikati bize sunuyor. Öyleyse başka şeyleri tartışmanın anlamı yok. Yapmamız gereken, sağımıza solumuza bakmadan, 'kaç kişiyiz' diye sormadan, Allah'a kul olmak adına elimizden ne geliyorsa onu yapmaktır."



"Uyanma ve harekete geçme vakti geldi"



Yıldırım, dergilerin "Nebevi Şuurdan Medeniyet İnşasına" serlevhasıyla yayın hayatına başladığını aktararak, "Bu milletin mazlum evlatlarından biri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizdir. Çocuk dergisi Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça ve Uygurca olarak basıldı. Bundan sonra da 5 dilde basılmaya devam edecek. Aslında bu dergiler daha çok dilde yayımlanmalı. Biz bu işe sadece süreli yayınlar olarak değil, bir mektep olarak bakıyoruz. Uzun süredir uyuyoruz. Uyanma ve harekete geçme vakti geldi de geçiyor bile." ifadelerini kullandı.



Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da Vakfın, Hz. Muhammed'in adını ve mesajını tüm dünyaya duyurma gayretiyle yola çıkarak, 2009'da kurulduğu bilgisini verdi.



Vakfın birçok projeye imza attığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:



"Siyer Araştırmaları Dergisi, siyer alanında akademik çalışmaları yayınlamakla birlikte, bu alanda bilgi birikimine katkı sağlayacak. Siyer Dergisi ise toplumun her kesiminin anlayabileceği usul ve üslupta çıkacak. Siyer Çocuk Dergisi de çocuklarımızın seviyesine inerek, onlara özellikle dergideki karakterler üzerinden Peygamber Efendimiz ve sahabelerin hayatını öğretecek. Dergilerimizle, var olanı tekrar etmeden, olmayanı ortaya koymayı, unutulanları hatırlatmayı, eksik olanı tamamlamayı, dağınık olanı toparlamayı ve hatalı olanları hikmetli bir üslupla düzeltmeyi amaçlıyoruz."



- Farklı periyotlarda 3 dergi



Siyer Dergileri Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömür Yıldırım ise dergilerin yanı sıra, İslam ve İslam tarihi merkezli birçok yayını, yıl içerisinde okuyucuyla buluşturacaklarını kaydetti.



Yıldırım, uzun soluklu olmasını ümit ettikleri dergilerin, bilinç ve şuur konusunda üstlendiği misyonla birçok boşluğu dolduracağını vurguladı.



Yayın Danışma Kurulu Başkanı Prof Dr. Adnan Demircan da lise ve üniversite yıllarında, genellikle çeviri eserler üzerinden İslam tarihini öğrenmeye çalıştıklarını anlattı.



İslami yayınların bugün geldiği noktada çok etkili olduğunun altını çizen Demircan, dergilerin, akademik bilgiden uzaklaşmadan, halkın siyer alanındaki ihtiyacını gidereceğini bildirdi.



Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şaban Öz de Siyer Çocuk Dergisi'nin önemine değinerek, İslam'ın çocuklara doğru yöntemler ve kaynaklar kullanılarak öğretilmesi gerektiğini ifade etti.



Siyer Araştırmaları Dergisi yılda iki kez, Siyer Dergisi 3 aylık periyotlarda, Siyer Çocuk Dergisi ise her ay okuyucuyla buluşacak. Dergiler, internet sitesi üzerinden Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe olarak 4 dilde yayınlanacak.



Dergilerin anlatıldığı tanıtım filminin de gösterildiği etkinlikte, dergilerin yayına başlamasında emeği geçenlere plaket takdim edildi.