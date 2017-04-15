Siyer Sınavında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Karlıova ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, siyer sınavında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 29 Ocak'ta Türkiye genelinde düzenlenen siyer sınavında ilçede dereceye giren 17 öğrenciye Karlıova Eğitim, Sağlık, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hizmet binasında düzenlenen programla hediyeleri teslim edildi.



İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez, burada yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimizin kendileri için bir örnek, bir rehber ve kendisinin izinden gidecekleri liderleri olduğunu söyledi.



Peygamberimizin dünyada üzerine en çok kitap yazılan, en çok konuşulan ve kıyamete kadar en çok konuşulacak kimse olduğunu vurgulayan Söylemez, hiç kimsenin hayatının dünyada bu kadar incelenmediğini ve irdelenmediğini anlattı.



Peygamberimizin hayatıyla ilgili dernek tarafından yapılan bu yarışmanın önem arz ettiğini belirten Söylemez, şunları söyledi:



"Karlıova'da Peygamberimizi tanıma oranı çok yüksektir. Bu konuda mücadele eden herkesten Allah razı olsun. İslam Kur'an ve hadistir, bu ikisini birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Kur'an'ın kendisine inmiş olduğu Peygamberimiz Kur'an'ı en iyi yaşayan kimsedir. Yani Kur'an'ın öngördüğü bir insan modeli oluştur desek karşımıza Peygamberimiz çıkar. Peygamberimizin hayatının getirdiği prensiplerin bize yansıtması şeklinde bir kitap desek karşımıza Kur'an-ı Kerim çıkar. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz ve Cenab-ı Allah da bunu emrediyor."



Konuşmanın ardından dereceye giren 17 öğrenciye katılımcılar tarafından bilgisayar, tablet ve çeşitli hediyeler verildi.