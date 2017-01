Anadolu yakasının en sevilen grupları arasında yer alan Six Pack hayranlarını kendi evinde ağırlamaya hazırlanıyor.



Living Room Sahnesinde "First Stage Project" performansı olarak yer alan grup, süreç içinde müzik severlerin ilgisini ve beğenisini kazanarak ana takvimde hak ettiği yeri aldı.



Six Pack 80'li, 90'lı yılların ve günümüzün popüler şarkılarını kendi yorumu ile icra ediyor ve repertuarında ağırlıklı olarak İngilizce şarkılara yer veren grup, Türkçe şarkıları da yorumlamaktadır. Disco, Pop ve R&B müzik tarzlarının sevilen örneklerinden oluşan repertuarı ile Six Pack, dinleyicilerine dans ve eğlence garantisi veriyor!



Nilgün Yavaşoğlu - Lead Vocal / Toros Energin - Keyboard, Synth & Vocal / Egemen Maden – Bass/ Nurtun Şarman – Drums / Murat Kirkit – Guitar / Ozan Özcan - Saxophone & Vocal / Erencan Ereren - Trumpet & Vocal