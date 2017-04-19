Sivasspor'dan Hakem Tepkisi

SİVASSPOR Kulübü, son haftalarda oynadıkları maçlarda bariz hakem hatalarıyla puan kaybı yaşandığını belirterek tepki gösterdi.



Dün oynadığı maçta kendi sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalarak Süper Lig yarışında önemli bir avantaj kaybeden Sivasspor'da yönetim kurulu resmi sitesinden yaptığı açıklama ile puan kayıplarının gerekçesini hakemler olarak açıkladı. Sivasspor Kulübü olarak hakem hataları konusunda basın açıklaması yapmak gibi bir yola bugüne kadar kolay kolay başvurulmadığı belirtilen açıklamada, özellikle ligin ikinci yarısından itibaren kulübün karşılaştığı hakem hatalarının tahammül sınırlarını aştığı vurgusu yapıldı. Sezon başı 25 futbolcu sınırlandırmasına sakatlıkların de eklenmesine rağmen takımda bazı oyuncuların iğne ile oynama fedakarlığı gösterdiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bütün bu şanssızlıklarla mücadele ederken özellikle ligin ikinci yarısından itibaren yaşanan hakem hatalarında; hakemleri baskı altına almamak adına tepki göstermeyi gündemimize almamış ve her zaman destek verdiğimiz federasyonu ise kaos ortamına sokmamaya büyük özen göstermiştik. Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor maçlarında bariz gollerimizin verilmemesi bizi son derece rahatsız etmiştir. Bu maçlardaki hataları federasyonla paylaşmayı tercih ederek spor kamuoyuna yansıtmamaya özen göstermiştik. Ancak Elazığspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarındaki net penaltılarımızın da verilmemesi tahammül sınırlarımızı iyice aşmış, centilmen taraftarlarımızın da protestolarına sebep olmuştur. Her iki karşılaşmada genelde iyi yönetim gösteren hakemler net penaltılarımızı vermeyerek hem adaletsizliğe sebep olmuşlar, hem de şampiyonluk yolundaki takımımızın ligdeki durumuna olumsuz yönde etki etmişlerdir. Telafisi olmayan haftalara girilirken, ilerleyen zamanlardaki maçlarda hakemlerin daha dikkatli olmalarını bekliyor ve yapılan hatalardan dolayı da MHK'yi uyarıyoruz. Hakemlere olan güvenimiz daha da zayıflamadan bu hataların sona ermesini istiyoruz. Ligde kalan 6 maçta hakemlerin adaletli bir yönetim sergilemelerini bekliyor, hak edenin şampiyon olacağı bir lig arzu ediyoruz." - Sivas