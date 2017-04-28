Sivas'ta Genç Hatipler Yarıştı

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İmam Hatip Liseleri Arası 2. Bölge Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma" yarışması düzenlendi.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organizasyonuyla Paşa Camisi'nde düzenlenen yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, İmam Hatipli öğrencilerin mesleki yeteneklerini arttırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirtti.



Yarışmaya, Sivas, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat ve Yozgat'tan 11 yarışmacının katıldığını aktaran Tutkun, 10 ayrı bölgede de aynı yarışmaların yapıldığını dile getirdi.



Tutkun, bölge birincilerinin 26 Mayıs'ta Bingöl'de düzenlenecek Türkiye finallerinde yarışacağını söyledi.



Yarışmalar sonunda Sivas Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selim Şimşek bölge birincisi oldu.



Dereceye giren öğrenci, 3 çeyrek altınla ödüllendirildi.