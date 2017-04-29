Sivas'ta 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüsün bagajındaki el çantasında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas'ta 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüsün bagajındaki el çantasında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında D-100 karayolunun ilçe girişi yakınında genel asayiş uygulaması yaptı.

Yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcuların kimlik kontrolünün ardından bagajları inceledi.

Bagajdaki el çantasında paketler halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Çantanın sahibi İran uyruklu Sajjad Mohammadpour (30) gözaltına alındı.

İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Suşehri, Hastane, Sağlık, Huzur, Sivas, Iran, İran, Operasyon, Otobüs