Sivas'ta 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüsün bagajındaki el çantasında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüsün bagajındaki el çantasında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında D-100 karayolunun ilçe girişi yakınında genel asayiş uygulaması yaptı.
Yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcuların kimlik kontrolünün ardından bagajları inceledi.
Bagajdaki el çantasında paketler halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Çantanın sahibi İran uyruklu Sajjad Mohammadpour (30) gözaltına alındı.
İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.