Sivas'ta 133 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 8, Doğanşar'da 2, Gürün'de 60, İmranlı'da 36, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Şarkışla'da 4, Yıldızeli'nde ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS