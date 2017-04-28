Sivas- Kars Arası Demiryolu Hat ve İstasyonlarında Otla Mücadele Kapsamında İlaçlama Yapılacak

Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Kars il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 02 Mayıs 2017-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak.



TCDD tarafından yapılan yazılı açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmalarının gerektiği belirtildi.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından;



demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.



İlaçlama Programı:



02-03 Mayıs 2017 Sivas -Kayseri il sınırları içerisindeki Sivas-Karaözü-Gömeç İstasyonları arasında, 05-08 Mayıs 2017 Sivas-Erzincan il sınırları içerisindeki Sivas-Bostankaya-Çetinkaya Divriği-İliç İstasyonları arasında, 09-12 Mayıs 2017 Erzincan-Erzurum il sınırları içerisindeki İliç-Kemah-Erzincan-Çadırkaya-Aşkale İstasyonları arasında, 13-15 Mayıs 2017 Erzurum-Kars il sınırları içerisindeki Aşkale-Erzurum-Köprüköy-Topdağ İstasyonları arasında, 16-18 Mayıs 2017 Kars il sınırları içerisindeki Topdağ-Selim-Kars-Akyaka İstasyonları arasında." - ERZURUM