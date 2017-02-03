Site Güvenlik Görevlisi Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.



Mevlana Mahallesi 1776/32 Sokak'taki sitenin güvenlik kulübesine gelen kimliği belirsiz kişi burada görevli Hasan Hüseyin Koç'a bıçakla saldırdı. Bacağından aldığı bıçak darbeleriyle Koç ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Hasan Hüseyin Koç ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürülen Koç, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye ayan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



- İzmir