Şişli'de İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Şişli'deki bir inşaatın 8. katındaki iskeleden düşen Ahmet Ayabe, yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Pangaltı Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ndeki bir inşaatta kalfa olarak çalışan Ahmet Ayabe, 8'inci kattaki iskeleden henüz bilinmeyen nedenle düştü.



Olayı fark eden diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İnşaata gelen ekipler, 46 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ayabe'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.