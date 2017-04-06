Sırça Biblolar" Tiyatro Oyununun Tanıtımı
Alanya Belediye Tiyatrosunun sahneleyeceği Tennessee Williams'ın yazdığı, "Sırça Biblolar" isimli iki perdelik oyunun tanıtımı yapıldı.
Alanya Belediye Tiyatrosunun sahneleyeceği Tennessee Williams'ın yazdığı, "Sırça Biblolar" isimli iki perdelik oyunun tanıtımı yapıldı.
Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, tanıtımda yaptığı konuşmada, Amerikalı yazar Tennessee Williams'ın "Sırça Biblolar" adlı oyunuyla seyircinin karşısında olacaklarını söyledi.
Oyunun galasının cuma akşamı saat 20.00'de yapılacağını dile getiren Çinal, "Çok güzel bir oyun. İnşallah beğenilecek. Bunun haricinde 27 Nisan tarihinde 17. Direklerarası Seyirci Ödüllerine Alanya olarak ev sahipliği yapacağız." dedi.
İyi ki Anadolu Ajansı var
Oyunun yönetmeni Murat Atak da Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "23 Nisan TBMM açılışını tüm dünyaya duyurmak adına bugün 6 Nisan'da 1920'de Mustafa Kemal Atatürk yanında Yunus Nadi, Halide Edip Adıvar, Adnan Adıvar gibi değerli kişilerle Anadolu Ajansının kurulacağını ilan ediyor. Türkiye'deki bütün basının temeli Anadolu Ajansıdır. Ne mutludur ki o gün kurulmuş Anadolu Ajansı, yeni ajansları yeni medya kuruluşlarını doğurdu ve bugün de sanatsal faaliyetlerimizi sizler aracılığıyla duyuruyoruz." diye konuştu.
Binlerce izleyiciye ulaşıldı
Alanya Belediye Tiyatrosunun sahnelediği oyunların halk tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren Atak, bu yıl da binlerce izleyiciye ulaştıklarını ifade etti. Türkiye'de tiyatroda gösterdikleri başarıyla beşinci sıraya geldiklerini dile getiren Atak, ilk dörtte yer alanların da büyükşehir tiyatroları olduğunu söyledi.
Öte yandan belediye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen "Bir kitap bir oyun'" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında oyunu izlemek isteyenler, getirdikleri kitabı tiyatroya bağışlayarak ücretsiz bilet alabilecek. Toplanan kitaplar ise Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.
Oyunun konusu
1930'lu yıllarda Wingfield ailesinin başından geçenlerin anlatıldığı oyunda kocası tarafından terk edilen ve çocuklarıyla zorlu bir yaşam süren anne Amanda, kötü işlerde çalışarak hayatını bir türlü rayına oturtamayan oğul Tom, sakat bacağıyla içine kapanık bir hayat süren Laura ve Laura'nın hayatına girerek dengeleri bozan Jim'in hikayesinin anlatılıyor.