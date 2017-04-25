Sinop'ta Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel İskele Caddesi'nde ücretsiz fidan dağıttı.



Sinop Orman İşletme Müdür Vekili Serkan Demin ve Fidanlık Şefi Vekili Mehmet Özer Topaloğlu'nun sorumluluğunda Fidanlık Teknikeri Hatice Kurt'un organizasyonu ile vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.



Bugün İskele Caddesi'nde Sinop Orman İşletme Müdürlüğü fidanlığında yetiştirilen fidanlardan oluşan karma fidanlar halka ücretsiz dağıtıldı.



Vatandaşların ıhlamur ve ceviz fidanına ilgisi büyükken çam fıstığına fazla rağbet olmadı. Fidan dağıtımına yetişenler ceviz ve ıhlamur fidanı alırken yetişemeyenlere çam fıstığı kaldı. - SİNOP