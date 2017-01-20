Sinop'ta "Sinop Manileri" Kitabı Yayımlandı

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergün Acar tarafından hazırlanan, "Sinop Manileri" kitabı yayımlandı.



Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop türkülerinin beslendiği kaynaklardan birisinin de maniler olduğunu söyledi.



Manilerin Türk kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş önemli bir hazinesi olduğunu anlatan Acar, şöyle konuştu:



"Bir an önce bu kültür ögelerinin yazıya geçirilerek bilim dünyasına kazandırılması ve en iyi biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ben de bu amaçla yürüttüğüm çalışmayla Sinop kültürünü yansıtan manileri kayıt altına almaya çalıştım. Umarım bu çalışmam araştırma yapan edebiyatçılara, müzikle uğraşanlara, öğrencilere ve kültürel etkinliklere meyilli olanlara kaynak oluşturur."