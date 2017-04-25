Singapur Havayolları Pilotu Otel Odasında Ölü Bulundu

Singapur Havayollarında kaptan pilot olarak görev yapan Avustralya vatandaşı Helle Seenyen, Ataköy'deki bir otel odasında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, kaptan pilot Seenyen, önceki gün Singapur-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra ekip arkadaşlarıyla 26 Nisan'daki sefere kadar istirahat için Ataköy'deki bir otele yerleşti.



Ekip arkadaşları bugün telefonla aradıkları Seenyen'e ulaşamayınca durumu otel görevlilerine bildirdi.



Odaya giren görevliler, pilotun hareketsiz yattığını fark edince polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Seenyen'in hayatını kaybettiği belirlendi.



İncelemelerin ardından pilotun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Pilotun ölüm haberi üzerine ekip arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Seenyen'in ailesinin İstanbul'a getirileceği öğrenildi.



Seenyen'in ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.