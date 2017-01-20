Sındırgı'ya Yaşam Merkezi

Balıkesir' in Sındırgı ilçesinde dev projelere imza atan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş vatandaşların faydalanabileceği ve vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Termal turizm alanında gelişen ve çalışmaların bu alanda yürütüldüğü Sındırgı ilçesinde yeni bir Yaşam Merkezi kazandırılması için projelendirilme çalışmaları başlatıldı.



Sındırgı'da hal binası olarak inşa edilen ve geçici olarak belediye hizmet binası olarak kullanılan alanın Yaşam Merkezine dönüştürülmesi için düğmeye basıldı. Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı ilçesinde de benzer bir kompleksin yapılması için çalışmalarını başlattı. Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi yetkilileri Yaşam Merkezi yapılması planlanan alanla ilgili inceleme yaparak projelendirme konusunda yardımcı olabileceklerini açıkladı.



Yaptığı hizmetlerle ilçeyi atağa geçiren ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizi her alanda geliştirmek, vatandaşlarımızın rahat edebilecekleri nezih alanlar oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin turizm alt yapısını hazırladığımız gibi yerel halkın faydalanabileceği alanları oluşturmayı da ihmal etmiyoruz. Cumhuriyet meydanında yeni bir belediye hizmet binası yapıyoruz. Binanın tamamlanması için son rötuşlar kaldı. Geçici olarak hizmet verdiğimiz mevcut binayı ise sosyal yaşam kompleksine çevirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımızı şimdiden başlattık. Kadınlara, çocuklara, emeklilere yönelik çok amaçlı salon, Fitness center, kafe, kütüphane, hanımeli çarşısı, emekli ve bayan kahvesi, çocuk oyun grubu gibi kültürel, sosyal ve sportif alanların yer alacağı Yaşam Merkezi için projelendirme çalışmalarımızı başlattık. Belediye hizmet binasına taşınmamız ile birlikte de tadilat aşamasına geçerek, en kısa zamanda çalışmaları tamamlamayı, yaşam merkezini vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında gençlerimize yönelik Gençlik Merkezi inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor. Amacımız turizmle kalkınan refah düzeyi yüksek bir Sındırgı'yı hep birlikte inşa etmek" dedi.



Cumhuriyet meydanına yapılan yeni belediye hizmet binasına taşınılması ile birlikte projelendirmenin tamamlanarak inşaat çalışmalarına geçileceği bildirildi. - BALIKESİR