Sincik İlçesinde 6 Güvenlik Korucusu Alınacak

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köylerde görevlendirilmek üzere 6 güvenlik korucusunun alınacağı duyuruldu.



Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 6 köyde görevlendirilmek üzere güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi. Güvenlik korucusu olmak isteyenlerin 20 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Sincik İlçe Jandarma Komutanlığına dilekçeyle başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekildi. Güvenlik korucusu olarak alınacak 6 kişinin Alancık, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Serince ve Şahinbeyler Köylerinde görevlendirileceği belirtildi. - ADIYAMAN