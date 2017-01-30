Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna mahalle ziyaretlerine devam ediyor.



Sincan Belediye Başkanı Tuna, gerek mahalle ve esnaf ziyaretleri gerekse halk günleri ve istişare toplantılarıyla vatandaşla bir araya geliyor. Tuna, mahalleleri de ziyaret ederek vatandaşın taleplerini yerinde dinliyor. Tuna, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile Akçaören, Beyobası, İlyakut, Çokören, Peçenek ve Girmeç Mahallelerini ziyaret etti.



Sincan'da gerçekleştirilen birçok projede vatandaşın fikrini alan Tuna, mahalle ziyaretlerinde mahallenin kanaat önderleri ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Tuna ile mahallelerinde yüz yüze görüşme imkanı bulan vatandaşlar, her türlü taleplerini doğrudan belediye başkanına anlatıyor. Birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde her fırsatta vatandaşla bir araya geldiklerini belirten Tuna, "Vatandaşımızın görüşü bizim için çok önemli. Bir araya gelerek istişarede bulunup, talep, görüş ve önerileri yerinde dinliyoruz. Bu ilçe tüm hemşehrilerimizin. Bu ilçede yapılacaklarla ilgili en önemli söz sahibi onlar" şeklinde konuştu.



Vatandaşla kendi makamında da bir araya gelen Tuna, Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinlerini ağırladı. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleri, Başkan Tuna'ya mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ANKARA