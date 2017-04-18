Sinan Oğan: 2019 Yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adayım

MHP'den ihraç edilen isimlerden Sinan Oğan 2019'da cumhurbaşkanlığına aday olacağının sinyalini verdi.

KRT TV'de konuşan Oğan, "Bu referandum eşit şartlarda adil yapılmış bir referandum değil. Bir taraf 'evet' tarafı, devlet imkanlarını, devlet gücünü, basın imkanlarını kullanarak yapmıştır. Bana göre hayır oyları yüzde 50'yi geçmiştir. Ancak YSK'nın son anda alelacele aldığı kararla Türkiye üstüne karabulutlar çöken bir referandum neticesiyle karşılaşmıştır. YSK'nın aldığı bu karar seçim kanununun 89 ve 101. maddelerine aykırıdır" diye konuştu.

"2019'DA AK PARTİ ADAYI KAZANAMAZ"

Sinan Oğan, referandumda MHP'nin 'evet' çağrısının havada kaldığını, Türk milliyetçilerinin yüzde 99'unun hayır dediğini, iktidarın ciddi oy kaybettiğini öne sürdü. Oğan, 2019'da AK Parti adayının kazanma ihtimalinin bugünkü şartlarda sıfır olduğunu savundu.

Oğan, kendisinin 2019'da adaylığı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Elbette Türk milliyetçileri aday çıkartacaktır. Şartlar oluştuğu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük onur duyacağımı ifade etmek isterim.

"SOLUN SEMPATİSİNİ KAZANMIŞ BİR SAĞCI ERDOĞAN'I YENEBİLİR"

Bizim başlagıçtaki muhalefetimiz parti içindeki muhalefetti. Ancak bu süreçte görüldü ki sağdaki muhalefet bizim muhalefetimizdir. Sağ cenahta Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer partiler değil sağ cenahtaki muhalefete liderliği biz ettik.

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu bir başkanlık sistemine evrilecekse başkan adayları da buradan çıkacaktır.

Elbetteki Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki durum gösterecektir. Bu iki aşamalı bir durum. İkinci tura kalındığı taktirde merkez sağa hitap eden ancak solun da desteğini, sempatisini alabilecek ismin rahatlıkla Erdoğan'ı yenebileceği kanaatindeyim.

Bu isimlerden biri kuvvetle ihtimaldir biz oluruz ama bunu şartlar gösterecektir.