Şimşek, Piyasaya Mesaj Verdi: Merkezin Eli Kolu Bağlı Değil, Gerekli Tedbirleri Alıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk lirasının bugün dolar karşısında yeni rekor düşük seviyeler görmesinin ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) ellerinin bağlı olmadığını, harekete geçmesi gerektiğini ve geçeceğini söyledi.

Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liradaki gidişat bardağın yarısı boş gidişatı. TCMB bazen gecikmeyle olsa bile geçmişte harekete geçti. Tekrar harekete geçmeli ve geçecektir" dedi.



Türk lirası geçtiğimiz hafta boyunca dolar karşısında yeni rekor düşük seviyeler görürken, TCMB'nin haftalık düzenli repo ihalesini likiditeyi sıkılaştırmak adına açmaması üzerine bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

DOLARDA SERT HAREKETLER YAŞANDI

Dolarda bugün önemli bir hareketlilik yaşandı. Dolar/TL saat 09:57'de 3.9286 seviyesindeydi. Daha sonra gevşemeye başlayan dolar 3.80'in de altına geriledi. Saat 14.10'da 3.7698 ile bugün en düşük seviyesini gören dolar şu sıralarda 3.79 seviyelerinde işlem görüyor.