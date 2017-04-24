Silifke'de Mukaddem Parkı Açıldı

Silifke Belediyesi'nin sosyal yatırımları kapsamında projelendirilen 3 bin metrekarelik Mukaddem Mahallesi Parkı törenle hizmete açıldı.



Parkın açılışında konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Bu projeyle birlikte parkımızda toplamda 300 adet ağaç türü bitki ve 2100 adet mevsimlik çiçek kullandık. Çocuklarımız için 1 adet oyun parkı, 6 adet kondisyon aleti, oturma bankları ve 1 adet basketbol potası bulunuyor. Yetişkinlerin dinlenip, hava alabileceği, çocukları oyunlar oynarken kitaplarını, gazetelerini okuyabilecekleri kameriyeler ve gölgelikler kullandık. Şimdide siz değerli halkımızla birlikte bu güzel parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Silifke Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana imkanlarımız doğrultusunda var olan yeşil alanlarımızın işlevini arttırmak, olmayan mahallelerimize ise yeşil alanlar kazandırmak için çalışıyoruz. Öncelikle bildiğiniz gibi Göksu Parkı'nı düzenledik. 4900 m2 alanda düzenleme yaparak burada ki alanı daha kullanılabilir hale getirdik. Konserlerimizi, gösterilerimizi ve etkinliklerimizi Atatürk Caddesi üzerinde daha dar bir alanda gerçekleştirirken şimdi şehrimiz daha kullanışlı bir alana kavuştu. Artık daha geniş ve güzel bir alanda bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Hemen yanında insanlarımızın güzel havanın tadını çıkararak, çaylarını yudumlayabileceği Göksu Aile Çay Bahçesini hizmete koyduk. Şimdi gece geç saatlere kadar vatandaşlarımız çocukları ile birlikte güvenle ve daha modern bir ortamda çaylarını kahvelerini içiyorlar. Çocuklarımız da güvenle bu alanda oyunlarını oynuyorlar. Hemen arkasından Sayağzı Mahallemize giderken Su Büklümü civarında bulunan 9500 m2'lik bir alanda Demokrasi Parkımızı açtık. Bu parkımızda alanın genişliği ve içerisinde bulunan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve kafeteryasıyla vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılıyor" dedi.



Açılışın ardından ardından Rock Müzik grubu Zakkum Silifkelilere konser verdi. - MERSİN