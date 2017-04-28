Milli İHA'mız ANKA Yerli Mühimmatlarla İlk Atışını Gerçekleştirdi

Türkiye'nin terörle mücadelede elini çok güçlendirecek bir gelişmenin müjdesini Milli Savunma Bakanlığı twitterdan verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen silahlı ANKA, test uçuşuyla birlikte yerli mühimmatlarla ilk atışını gerçekleştirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA OPERASYONLARDA GÖREV ALACAK

Silahlı ANKA'nın üzerinde tamamen yerli 4 Cirit ve 2 UMTAS roketleri bulunuyor. ANKA'nın önümüzdeki aylarda operasyonlarda aktif bir şekilde rol alması bekleniyor. Yerli silahsız İHA'lar ise şuanda terör opersayonlarında görev alıyor.



Yerli İHA sistemlerinden ilk atışı Baykar-Kale'nin Bayraktar'ı atmıştı. Kısa süre sonra da Bayraktar MAM-L ile Güneydoğu'da operasyonlara başlamıştı. Bayraktar'ı Vestel'in Karayel İHA'sı izlemişti.

Türkiye, dünyada silahlı İHA üreten 6 ülkeden biri.