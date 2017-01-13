Silahla Yaralamadan Serbest, Gazeteciyi Tehditten Tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan ve bir gazeteciyi tehdit ettiği iddia edilen genç, silahla yaralama suçundan serbest bırakılırken, gazeteciyi tehditten tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde 6 gün önce meydana gelmişti. 26 yaşındaki S.Ö.'nün (26) evinin kapısına tabancayla 5 el ateş açılmış, tabancadan çıkan kurşunlardan biri de kapıyı delip evde bulunan S.Ö.'nün sol bacak baldırına isabet ederek yaralanmasına sebep olmuştu. Söz konusu olayla ilgili daha önce 2 kişi yakalanıp adliyeye sevk edilip serbest bırakılmıştı.



Olayda silahı kullandığı iddia edilen S.P.(25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. S.P.'nin ayrıca bir Samsun'da yerel bir gazetede çalışan basın mensubunu silahla tehdit suçundan arandığı ileri sürüldü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen S.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.P., hem gazeteciyi silahla tehdit suçundan hem de silahla yaralama suçundan ayrı ayrı tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.P. silahla yaralama suçundan serbest bırakılırken, gazeteciyi tehdit suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN