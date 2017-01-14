Siirt'teki Maden Kazası

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Siirt'in Şirvan ilçesinde özel sektöre ait bir bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından maden ocağındaki işlerine son verilen 450 işçinin yerine Çin'den getirilen 450 işçiden 150'sinin fiilen işbaşı yaptırıldığını söyledi.



Yıldırım, Mecliste düzenenlediği basın toplantısında, 17 Kasım 2016'da Şirvan'da, 16 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasından sonra, firmanın, madende çalışan 450 işçinin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla iş akitlerini feshettiğini öne sürdü. Yıldırım, "Edindiğimiz bilgiye göre, maden ocağındaki işlerine son verilen 450 işçinin yerine Çin'den getirilen 450 işçiden 150'si fiilen işbaşı yaptırılmıştır. Böylece ihraç ve ithal, ihracat ve ithalat aynı anda gerçekleşmiştir." dedi.



Bilirkişi raporunda, Temmuz ayında çalışılan mekanın muhtelif yerlerinde çatlakların oluştuğu ve önlem alınması için yetkililere haber verildiğinin ifade edildiğini vurgulayan Yıldırım, buna rağmen hiçbir önlemin alınmadığını, çatlak yerlerin çamur ve sıva ile kapatılmaya çalışıldığını savundu.



Yıldırım, "İhmali olan şirket hakkında gereği yapılmayınca, şirket kendine göre gereğini yaptı ve 11,3 rakamlı işsizler oranı kervanına bu gariban işçileri de kattı. İşten atılan kardeşlerimizin tekrar işlerine dönmeleri için hassasiyet gösterilmesini istirham ederim." diye konuştu.