Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'te bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sedat Soğunç (24) yönetimindeki 21 AP 520 plakalı otomobil, Siirt-Eruh karayolunda uçuruma yuvarlandı.



Kazada sürücü Soğunç, Mizgin Dündar (19) ve İlhami Kaçar (38) yaralandı.



UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Dündar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.